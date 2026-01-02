Balkanrock obeležava 20 godina postojanja, proslavu započinje koncertom benda Lika Kolorado

Regionalni muzički portal Balkanrock ove godine slavi 20 godina postojanja, a obeležavanje tog jubileja, kako najavljuju sa tog portala, planirano je nizom koncerata i specijalnih događaja tokom godine.

Posle 20 godina objavljivanja vesti, intervjua sa muzičarima, izveštaja i foto galerija sa koncerata, Balkanrock u novu godinu ulazi i sa organizacijom koncerata, a prvi u nizu je nastup zagrebačkog indie rock benda Lika Kolorado u Beogradu.

Bend iza sebe, za devet godina postojanja, ima tri albuma, a čine ga frontmen Filip Riđički, poznat po ulozi Kipa seriji „Crno-bijeli svijet“, kao i gitarista Vanja Senčar, basista Branimir Kuruc i bubnjar Pavle Gulić.

Koncert će biti održan 24. januara na Zappa Barci u Beogradu, što će bendu Lika Kolorado ujedno biti prvi nastup u Srbiji, a ulaznice se mogu nabaviti u Zappa Baru, kao i onlajn putem platforme Tickets.rs.

Osnivač portala Dejan Dinić i glavni i odgovorni urednik Nemanja Đorđević, dok se prisećaju kako je sve počelo pre 20 godina, a za agenciju Beta navode da je povodom jubileja planirana organizacija još nekoliko koncerata u Beogradu i Nišu.

Balkanrock priča, kako je naveo Dinić, počela je u Nišu šestomesečnim ispitivanjem terena sa besplatnim forumom, koji su bili aktuelni te 2006. godine, i koji je okupljao fanove rok i metal muzike.

Krajem te godine, kako je dodao, rešio je da ozvaniči svoj volonterski rad i zakupi domen i hosting.

„Puna dva dana sam smišljao ime za sajt, u maloj radnoj sobi, i izabrao jednostavno Balkanrock. I tako je sve krenulo“, naveo je Dinić.

U početku je radio uz podršku novinara Miloša Najdanovića iz Niša, a „ozbiljna priča“, prema njegovim rečima, kreće kada im se pridružio i fotograf Nemanja Đorđević, sada glavni i odgovorni urednik portala Balkanrock.

Đorđević navodi da se Balkanrock tokom godina pozicionirao kao jedan od najposećenijih muzičkih portala u regionu, sa redakcijama u Beogradu, Zagrebu i Nišu, kao i mrežom dopisnika – novinara i fotografa, iz brojnih drugih gradova u regionu i Evropi.

Prema njegovim rečima, aktivnosti Balkanrocka su tokom prethodnih godina daleko prevazišle okvire klasičnog medijskog rada, te da su pored svakodnevnog beleženja aktuelnih muzičkih dešavanja i izveštavanja sa koncerata, u više navrata organizovane radionice iz oblasti novinarske fotografije i muzičkog novinarstva.

„Oprobali smo se i u produkciji session-a i video formata, u okviru kojih smo ugostili kako afirmisana i kultna imena regionalne scene, tako i mlade, perspektivne bendove kojima je takav prostor neophodan za afirmaciju“, kazao je Đorđević.

Dodao je da je ove godine pokrenut i „Balkanrock Club“, kroz koji je formirana baza najvernijih čitalaca i pratilaca, koje redovno informišu o nagradnim igrama, ali im omogućavaju i konkretne pogodnosti, poput popusta za koncerte, te su kao prirodan sledeći korak došli i do ideje da se oprobaju u organizaciji koncerata.

„Iako je niški deo ekipe već godinama izuzetno aktivan na tom polju, sa prosekom od deset humanitarnih koncerata i festivala godišnje, beogradska redakcija odlučila je da dvadeset godina postojanja našeg nezavisnog muzičkog medija obeleži upravo organizovanjem nastupa bendova koji do sada nisu imali prilike da gostuju u Srbiji“, naveo je Đorđević.

Prvi u tom nizu je hrvatski sastav Lika Kolorado, a Đorđević navodi da je nakon tog nastupa, u planu je realizacija još nekoliko koncerata tokom 2026. godine u Beogradu, ali i Nišu.

„Ovom prilikom pozivamo publiku da nam se obrati sa predlozima izvođača koje bi želela da vidi i čuje, a koji do sada nisu imali priliku da nastupe pred ovdašnjom publikom“, poručio je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com