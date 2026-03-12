Balkanska odiseja istoričarke Mari-Žanin Čalić predložena za nagradu Lajpciškog sajma knjiga

"Balkanska odiseja", nova knjiga profesorke istorije na Univerzitetu u Minhenu Mari-Žanin Čalić (Marie-Janine), ušla je u najuži izbor za ovogodišnju nagradu Lajpciškog sajma knjiga u kategoriji stručne literature i esejistike.

Ta nagrada, jedna od najznačajnih nemačkih za stručnu literaturu i esejistiku, biće dodeljena 19. marta.

Knjiga prikazuje sudbine ljudi koji su potražili utočište u Kraljevini Jugoslaviji i drugde u Jugoistočnoj Evropi od 1933. do 1941. nastojeći da se spasu progona u nacističkoj Nemačkoj i Austriji.

Najmanje 55.000 emigranata dospelo je na taj način u Jugoslaviju, koja ih je primila otvorenije nego mnoge zapadne države, pokazalo je istraživanje autorke.

To su bili umetnici, glumci, pisci, aktivisti i svi drugi koji su morali da beže zbog svojih političkih ubeđenja ili zato što su bili Jevreji. Neki su uspeli da se dokopaju američkih obala ili Palestine, pojedini su u ilegali preživeli rat, neki su se pridružili narodno-oslobodilačkom pokretu Jugoslavije, a mnogi su izgubili život u logorima na Banjici, Starom Sajmištu i Jasenovcu.

Pretražujući arhive i uvidom u neobjavljene lične dnevnike i druga dokumenta, nemačka istoričarka opisuje sudbine pedesetak izbeglih i istovremeno objašnjava tadašnje političke prilike u Nemačkoj, Austriji, Kraljevini Jugoslaviji i Jugoistočnoj Evropi.

Akademska knjiga iz Beograda, kako se saznaje, priprema prevod ove knjige koju je objavila izdavačka knjiga C.H.Bek (Beck) u Minhenu.

Mari-Žanin Čalić je autorka petnaestak značajnih studija o istoriji Jugoistočne Evrope. Bila je, pored ostalog, savetnica mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Jugoslaviji (Unprofor) i Međunarodnog krivičnog suda Ujedinjenih nacija za zločine počinjene tokom jugoslovenskih ratova 1990-ih (Haškog tribunala).

