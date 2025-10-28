Ban Ki Mun poziva APEC da promoviše multilateralizam i regionalnu saradnju

Azijsko-pacifička ekonomska saradnja (APEC) treba da predvodi ekonomsko povezivanje i zajednički prosperitet u regionu kroz podršku multilateralizmu i zajednički rad na klimatskim akcijama, stabilnosti lanaca snabdevanja i digitalnim standardima, izjavio je Ban Ki Mun, predsedavajući Foruma Boao za Aziju i bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN).

U intervjuu za agenciju Sinhua, uoči 32. samita APEC koji se održava u Kjongdžuu 31. oktobra i 1. novembra, Ban je izrazio nadu da će okupljanje doneti praktične, unapred usmerene rezultate i uneti novu energiju u globalni razvoj i saradnju. Ovo je prvi put posle 20 godina da Južna Koreja organizuje ovaj sastanak, nakon što je domaćin bila 2005. godine u jugoistočnom lučkom gradu Busanu.

Osnovan 1989. godine, APEC predstavlja važnu platformu za regionalnu ekonomsku saradnju, podstičući slobodnu i otvorenu trgovinu i ulaganja, osnaživanje zemalja u razvoju i podršku održivom rastu, rekao je Ban, upozorivši da je multilateralizam, koji je ključan za izgradnju mirnije, pravednije i održivije budućnosti, „pod sve većim pritiskom“.

Ban je rekao da je Inicijativa za globalno upravljanje kineskog predsednika Si Đinpinga, predstavljena na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Tjanđinu ove godine, došla u pravi trenutak. On je istakao da inicijativa podržava pravičnost, inkluzivnost i poštovanje suvereniteta, promoviše multipolarnost i partnerstva, te naglašava saradnju u rešavanju globalnih izazova poput klimatskih promena, bezbednosti hrane, digitalne transformacije i javnog zdravlja. Takođe, dodao je, ova inicijativa daje političku energiju Globalnom jugu.

Kako svet ove godine obeležava 80. godišnjicu Ujedinjenih nacija, Ban je rekao da ova inicijativa dopunjuje inicijativu UN80. Kombinovanje te dve inicijative, naveo je, moglo bi pomoći u jačanju legitimiteta multilateralnog sistema, boljoj mobilizaciji resursa, tehnologije i političke volje, kao i u premošćavanju jaza između razvijenih i zemalja u razvoju – sa ciljem izgradnje pravednijeg i odgovornijeg sistema upravljanja.

Ban je upozorio da rastući unilateralizam i protekcionizam podrivaju duh međunarodne saradnje na kojem počiva sistem Ujedinjenih nacija, istakavši da Kina može igrati „nezavisnu i konstruktivnu“ ulogu u odbrani multilateralizma i unapređenju reforme globalnog upravljanja.

Kao stalna članica Saveta bezbednosti UN i druga najveća ekonomija na svetu, Kina deluje kao most kroz unapređenje saradnje Jug – Jug, sprovođenje Inicijative Pojas i put i aktivno učešće u mirovnim misijama, rekao je Ban.

Ovi napori, dodao je, ojačali su glas Globalnog juga i učinili globalno upravljanje reprezentativnijim.

Ban je istakao da su kineska kontinuirana ulaganja u obnovljive izvore energije, tehnološke inovacije i saradnju u oblasti javnog zdravlja omogućila pružanje globalnih javnih dobara.

Liderstvo Kine u klimatskim akcijama, digitalnom upravljanju i javnom zdravlju pokazuje istinu da svet može prevazići izazove samo ako deluje zajednički, zaključio je Ban Ki Mun.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com