Bandović (BCBP): Svi na Zapadnom Balkanu treba da budu zabrinuti zbog situacije u Srbiji

Direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) Igor Bandović izjavio je danas da svi na Zapadnom Balkanu treba da budu zabrinuti zbog situacije u Srbiji, te da je potrebna sinergija i solidarnost.

„Veliki je teret na leđima ljudi, pogotovo mladih, koji protestuju u Srbiji. Savetovao bih kreiranje saveza. Znam da su u jednom trenutku studenti mislili da mogu sami, možda nisu znali protiv čega se bore“, rekao je on u Prištini na panelu „Uloga mladih u osiguravanju bezbednosti i mira na Zapadnom Balkanu“.

Panel je održan u okviru četvorodnevnog Omladinskog foruma Balkanskog procesa koji se sutra završava.

„Promena sistema počinje možda promenom vlade, a zatim moramo da imamo proces koji uključuje sistematske promene, ali za to moramo imati određene kriterijume. Moja generacija nije postavila prag dovoljno visoko, opustili smo se. Mesečarili smo u drugi krug autoritarizma. Istorija mora da se ponavlja ako nisi dovoljno ozbiljan kada je reč o promenama“, dodao je.

Istakao je da je neophodno štititi slobode po svaku cenu, te da se mora izgraditi infrastruktura koja će biti otporna u vreme kriza.

„Moramo biti solidarni. Najgora vlada u regionu je na neki način i vaša vlada. Ako pričamo o procesu pristupanja EU i da ćemo jednog dana možda postati deo nje, kao komšije – da li nas brine što komšiji gori kuća – trebalo bi. I ako mislimo tako, možemo da stvorimo sinergije kako bismo se borili da ne dođe do najgoreg scenarija“, dodao je.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com