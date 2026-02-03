Banjac (PSG): Manifestacije fašizma u Beogradu i Zagrebu nisu slučajnost, već državni projekti

Predsednica Mladih Pokreta slobodnih građana (PSG) Jelena Banjac ocenila je danas da različite „manifestacije fašizma“ koje su se prethodnih dana pojavile u Srbiji i Hrvatskoj nisu slučajnost i nešto što dolazi od ekstremnih manjina, već „državni projekti stalnog podgrevanja mržnje“.

Foto: Beta

Ona je na društvenoj mreži Iks (X) tu nabrojala koncert Marka Perkovića Tompsona (Thompson) na dočeku rukometne reprezentacije na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu, ispisivanje kukastih krstova na spomenicima narodnih heroja u Beogradu, kao i grafite kojima se poziva na ubistvo predsednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca u Zagrebu.

„Naša je obaveza da se borimo protiv najava fašizma gde god se događale i jasno kažemo da smo protiv mržnje među narodima“, navela je Banjac.

(Beta)

