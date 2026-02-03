Banjac (PSG): Manifestacije fašizma u Beogradu i Zagrebu nisu slučajnost, već državni projekti

Ona je na društvenoj mreži Iks (X) tu nabrojala koncert Marka Perkovića Tompsona (Thompson) na dočeku rukometne reprezentacije na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu, ispisivanje kukastih krstova na spomenicima narodnih heroja u Beogradu, kao i grafite kojima se poziva na ubistvo predsednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca u Zagrebu.
„Naša je obaveza da se borimo protiv najava fašizma gde god se događale i jasno kažemo da smo protiv mržnje među narodima“, navela je Banjac.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com