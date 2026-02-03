Banjac (PSG): Manifestacije fašizma u Beogradu i Zagrebu nisu slučajnost, već državni projekti

Predsednica Mladih Pokreta slobodnih građana (PSG) Jelena Banjac ocenila je danas da različite „manifestacije fašizma“ koje su se prethodnih dana pojavile u Srbiji i Hrvatskoj nisu slučajnost i nešto što dolazi od ekstremnih manjina, već „državni projekti stalnog podgrevanja mržnje“.

Ona je na društvenoj mreži Iks (X) tu nabrojala koncert Marka Perkovića Tompsona (Thompson) na dočeku rukometne reprezentacije na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu, ispisivanje kukastih krstova na spomenicima narodnih heroja u Beogradu, kao i grafite kojima se poziva na ubistvo predsednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca u Zagrebu.

„Naša je obaveza da se borimo protiv najava fašizma gde god se događale i jasno kažemo da smo protiv mržnje među narodima“, navela je Banjac.

(Beta)

