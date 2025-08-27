Banjaluka 17. i 18. septembra domaćin Parlamentarnog foruma Srbija – Republika Srpska

Parlamentarni forum Srbija – Republika Srpska (RS), treći po redu, biće održan 17. i 18. septembra u Banjaluci, dogovoreno je danas na sastanku predsednika skupština Srbije i RS, Ane Brnabić i Nenada Stevandića.

Oni su u razgovoru u Beogradu ocenili da između Srbije i RS postoje „neraskidive veze koje će kroz vreme dodatno jačati“, saopšteno je iz kabineta predsednice srpskog parlamenta.

Predsednik Skupštine Republike Srpske je ocenio u razgovoru da je saradnja Srbije i RS „nikad bolja“ uprkos, kako je rekao, svim krizama i incidentima.

Stevandić je najavio da će 15. septembra RS i Srbija zajedno proslaviti Dan srpske zastave i da će na obeležavanju tog praznika govoriti predsednici Republike Srpske i Srbije, preneli su mediji u RS.

Dodao je da će zajednička sednica vlada Republike Srpske i Srbije biti održana posle formiranja nove Vlade RS naredne sedmice.

(Beta)

