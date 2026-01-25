Barbano: Situacija na severu Kosova stabilna, postoje izazovi i mogući pokretači tenzija

Šef misije Euleksa na Kosovu, Đovani Pjetro Barbano (Giovanni Pietro Barbano), izjavio je da je bezbednosna situacija na severu zemlje mirna i stabilna, ali smatra da i dalje postoje izazovi i „mogući pokretači tenzija“.

On kaže da lokalne vlasti treba da se njima pozabave i da se rešavaju kroz dijalog.

U intervjuu za KosovaPress, Barbano navodi da, iako Euleks više nema izvršni mandat, njegova uloga u slučaju tenzija jeste da bude drugi bezbednosni odgovor.

„Bezbednosna situacija na Kosovu u poslednjem periodu može se smatrati mirnom i stabilnom. Pozitivno ocenjujemo povratak srpskih gradonačelnika na dužnost nakon lokalnih izbora i otvaranje kanala komunikacije između njih i Kosovske policije. Naravno, i dalje postoje izazovi i mogući pokretači tenzija, ali kroz dijalog i uz podršku evropskih institucija verujemo da se oni mogu rešiti na miran način“, rekao je Barbano.

On je naglasio da još uvek postoje izazovi koje treba rešiti, posebno u potpunoj integraciji manjinskih zajednica i garantovanju njihovih prava u okviru kosovskog sistema, što kako je dodao, „zahteva propise, sporazume i rasprave koji se mogu rešiti jedino kroz dijalog“.

U slučaju tenzija i eskalacije situacije na severu, Barbano kaže da je uloga Euleksa da bude drugi bezbednosni odgovor.

„Ako se, nadamo se da neće, dogode ozbiljni građanski nemiri i Kosovska policija zatraži pomoć, možemo biti raspoređeni radi očuvanja javnog reda i kontrole mase. Ali to je krajnja mera; pre toga koristimo sredstva dijaloga, posredovanja i pregovora“, rekao je on.

Ocenio je da žalosno što je došlo do zloupotreba u procesu brojanja glasova na vanrednim parlamentarnim izborima 28.decembra.

„Što se tiče dešavanja nakon poslednjih izbora, ne bih mnogo komentarisao ovu oblast, jer nije deo našeg mandata i postoje druge nadležne institucije. Ipak, jedna napomena je da je veoma pozitivno to što su institucije Kosova same bile u stanju da identifikuju nedostatke i da ih reše. To pokazuje da je demokratski sistem stabilan. Žalosno je što se to dogodilo, ali, kao što sam naglasio tokom sastanka sa nacionalnom koordinatorkom Državnog tužilaštva, gospođom Ljaurom Puljom, činjenica da je to otkriveno i da se rešava na odgovarajućem nivou predstavlja veoma pozitivan razvoj. Odgovornost za postupanje u ovim slučajevima u potpunosti pripada tužilačkim organima i Centralnoj izbornoj komisiji“, rekao je on.

(Beta)

