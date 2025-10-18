Batut: Mamograf zlatni standard za dijagnostiku raka dojke, oktobar posvećen podizanju svesti

Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ podsetio je danas da se oktobar širom sveta obeležava kao Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke, sa ciljem podizanja svesti žena i šire javnosti o značaju ranog otkrivanja ove bolesti.

„Tokom ovog perioda u Srbiji sprovodi se niz edukativnih, preventivnih i humanitarnih aktivnosti, sa ciljem smanjenja obolevanja i umiranja od raka dojke. Poseban značaj imaju mamografski pregledi kao najpouzdaniji metod za rano otkrivanje ove bolesti“, istakao je Institut.

Takođe i da je mamografija zlatni standard za dijagnostiku raka dojke.

„Danas se koriste savremeni mamografi, koji omogućavaju uočavanje promena manjih od jednog centimetra – onih koje se ne mogu otkriti kliničkim pregledom. Rano otkrivanje raka dojke putem mamografije značajno utiče na prognozu i ishod lečenja jer se otkrivanjem bolesti u ranoj fazi povećava verovatnoća izlečenja, omogućava primena poštednih hirurških intervencija i poboljšava kvalitet života obolelih žena“, poručio je Insitut.

Slogan ovogodišnje kampanje „Svaka priča je jedinstvena, svako putovanja je važno“ ukazuje da su postavljanje dijagnoze i put lečenja jedinstveni za svaku ženu.

(Beta)

