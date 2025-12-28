BBC: Bogati ali bez glasa – kako Putin drži ruske milijardere po strani u ratu protiv Ukrajine

Tokom rata sa Ukrajinom, broj milijardera u Rusiji dostigao je rekordan nivo, ali za 25 godina koliko je Vladimir Putin na vlasti, bogati i moćni u Rusiji – poznati kao oligarsi – izgubili su skoro sav svoj politički uticaj, prenela je danas britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC).

„Sve su to dobre vesti za ruskog predsednika. Zapadne sankcije nisu uspele da pretvore ultrabogate u njegove protivnike, a njegova politika štapa i šargarepe pretvorila ih je u tihe pristalice“, navodi britanska televizija.

Bivši bankarski milijarder Oleg Tinjkov tačno zna kako ti štapovi funkcionišu.

Dan nakon što je kritikovao rat u Ukrajini u objavi na Instagramu, saradnike Tinjkova je kontaktirao Kremlj. Rečeno im je da će njegova Tinjkof banka, druga po veličini u Rusiji u to vreme, biti nacionalizovana ukoliko se ne prekinu sve veze sa njenim osnivačem.

Tinjkov je kasnije rekao da se osećao kao talac, jer nije mogao da pregovara.

U roku od nedelju dana, kompanija povezana sa Vladimirom Potanjinom – trenutno petim najbogatijim biznismenom u Rusiji, koja isporučuje nikl za motore borbenih aviona, saopštila je da kupuje banku. Prodata je za samo tri odsto njene prave vrednosti, rekao je Tinjkov.

Na kraju, Tinjkov je izgubio oko devet milijardi dolara (6,5 milijardi funti) bogatstva koje je nekada imao, i napustio je Rusiju.

Ovo je daleko od toga kako su stvari funkcionisale pre nego što je Putin postao predsednik.

U godinama koje su usledile nakon raspada Sovjetskog Saveza, neki Rusi su se basnoslovno obogatili preuzimanjem vlasništva nad ogromnim preduzećima koja su ranije bila u vlasništvu države i iskorišćavanjem mogućnosti koje je pružao novonastali kapitalizam u zemlji.

Njihovo novostečeno bogatstvo donelo im je uticaj i moć tokom perioda političkih previranja i postali su poznati kao oligarsi.

Najmoćniji ruski oligarh Boris Berezovski priznao je da je orkestrirao Putinov politički uspon 2000. godine, a nekoliko godina kasnije je zatražio oproštaj zbog toga.

„Nisam u njemu (Putinu) video budućeg pohlepnog tiranina i uzurpatora, čoveka koji bi zgazio slobodu i zaustavio razvoj Rusije“, napisao je on 2012. godine.

Berezovski je možda preuveličao svoju ulogu, ali ruski oligarsi su svakako bili sposobni da vuku konce na najvišim nivoima vlasti.

Nešto više od godinu dana posle izvinjenja, Berezovski je pronađen mrtav, pod misterioznim okolnostima u egzilu u Velikoj Britaniji.

Do tada je i ruska oligarhija ostala potpuno bez uticaja.

Kada je Putin okupio najbogatije Ruse u Kremlju, nekoliko sati nakon što je naredio potpunu invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, malo njih je moglo nešto da kaže, iako su znali da će pretrpeti veliki udarac.

„Nadam se da ćemo u ovim novim uslovima sarađivati jednako dobro i ne manje efikasno“, rekao im je Putin.

Jedan novinar prisutan na sastanku opisao je okupljene milijardere kao „blede i neispavane osobe“.

Pripreme za invaziju bile su veoma loše za ruske milijardere, kao i njene neposredne posledice.

Prema časopisu Forbs, u godini do aprila 2022. njihov broj je opao sa 117 na 83 zbog rata, sankcija i oslabljene rublje. Zajedno su izgubili 263 milijarde dolara – ili, u proseku 27 odsto svog bogatstva.

Ali godine koje su usledile pokazale su da će se ogromne koristi ostvariti od učešća u Putinovoj ratnoj ekonomiji.

Raskošna potrošnja na rat podstakla je ekonomski rast od više od četiri odsto godišnje u Rusiji 2023. i 2024. godine. To je bilo dobro čak i za one među ultrabogatima u Rusiji koji nisu zarađivali milijarde direktno od ugovora o odbrani.

U 2024. godini, više od polovine ruskih milijardera je ili igralo neku ulogu u snabdevanju vojske, ili je imalo koristi od invazije, preneli su novinari Forbs-a.

Egzodus stranih kompanija posle invazije na Ukrajinu stvorio je vakuum koji su brzo popunili poslovni ljudi naklonjeni Kremlju, kojima je bilo dozvoljeno da jeftino kupuju veoma profitabilnu imovinu.

To je stvorilo novu „armiju uticajnih i aktivnih lojalista“, ocenila je Aleksandra Prokopenko iz Karnegi centra Rusija-Evrazija.

„Njihova buduća dobrobit zavisi od kontinuirane konfrontacije između Rusije i Zapada“, dok je njihov najveći strah povratak prethodnog vlasnika, dodala je ona.

Samo u 2024. godini, na ovaj način se u Rusiji pojavilo 11 novih milijardera, prenosi BBC i dodaje da je Putin održao čvrstu kontrolu nad ključnim pokretačima zemlje, uprkos ratu i zapadnim sankcijama, a u nekim aspektima i zahvaljujući njima.

(Beta)

