BBC: Hiljade putnika zaglavile na aerodromima Evrope zbog poremećaja radio-veza u Grčkoj

Usled poremećaja letova širom Grčke zbog tehničkog problema s radio-vezama s avionima, aerodrom u Solunu je danas potpuno zatvoren pošto je komunikacija u vazdušnom saobraćaju prekinuta, piše britanska RTV BBC.

Hiljade putnika su zaglavile na aerodromima širom Evrope jer je problem s radio-vezama primorao Grčku da zatvori svoj vazdušni prostor, što je izazvalo mnogobrojna otkazivanja i kašnjenje letova.

Zvaničnici nastoje da utvrde zašto je radio-komunikacija poremećena od jutros, što je dovelo do privremenog obustavljanja dolazaka i odlazaka aviona.

Odlasci malobrojnih aviona su ipak dozvoljeni, a avionima koji dolaze i dalje se nalaže da preusmere let ili da se vrate na mesto polaska.

Dugo trajanje poremećaja saobraćaja, od jutros u 08:59 sati, izazvalo je strahovanje putnika da neće moći da se vrate kući pre početka radne nedelje.

„Ko će platiti moje dodatne troškove ovakvog putovanja? Još uvek ne znamo da li ćemo i kada krenuti, niko nam ništa ne govori“, kazao je grčkoj televiziji Mega jedan putnik na međunarodnom aerodromu u Atini, odakle je trebalo je da otputuje za London preko Stokholma, sa SAS-om. „Radim sutra ujutro u bolnici u Njuportu, u Velikoj Britaniji, ali neću stići na vreme, ne znam šta drugo da kažem“, kazao je on.

Glavni aerodrom Grčke, u Atini, je među najteže pogođenim. Više od 90 letova je otkazano samo do tog aerodroma i s njega.

Član osoblja na aerodromu je rekao za BBC da je sada dozvoljeno poletanje 35 aviona na sat, ali da i dalje nije moguće primati dolazne letove.

Letovima iz Dablina, Barselone i Pariza je ranije naređeno da se vrate na aerodrome s kojih su krenuli, dok su letovi iz Kopenhagena i s Malte potpuno otkazani.

Drugi dolasci u Atinu su na čekanju, dok su letovi sa drugih grčkih aerodroma i ka njima takođe pogođeni. Tri leta sa aerodroma Iraklio na ostrvu Kritu, uključujući jedan za Minhen, odložena su, po javnoj RTV ERT.

Većina dolaznih letova se preusmerava na Tursku ili se otkazuje, izveštava ERT.

(Beta)

