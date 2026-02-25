BBC o netačnostima u govoru Trampa: Nije bilo rata Srbije i Kosova, koristi od carina, investicija

Britanska RTV BBC je proverila šta je sve predsednik SAD Donald Tramp rekao o "Stanju Unije" - stanju SAD prošle noći u najdužem govoru u parlamentu - Kongresu koji je trajao sat i 47 minuta, i, hvaleći dostignuća svoje administracije, ocenio da njegova "zemlja ponovo pobeđuje".

„Za prvih deset meseci svog mandata okončao sam osam ratova“ kazao je Tramp, ali je naveo samo sedam: Izraela i Hamasa, Pakistana i Indije, Ruande i Demokratske Republike Kongo (DRK), Tajlanda i Kambodže, Jermenije i Azerbejdžana, Egipta i Etiopije, a i Srbije i Kosova.

Ovog puta nije pomenuo „rat Izraela i Irana“ prošlog leta – razmenu vatre od nekoliko dana čijim se okončavanjem ranije hvalio, kao osmim ratom koji je uspeo da zaustavi.

Iako Tramp može da preuzme zasluge za posredovanje u prekidu vatre između Izraela i Hamasa, nije tačno reći da je okončao osam ratova, piše BBC i dodaje da nekih „ratova“ nije ni bilo, a neki su trajali samo nekoliko dana.

„Rata Srbije i Kosova“ naravno nije bilo, nije bilo ni „rata Egipta i Etiopije“ koji su u političkom sporu oko izgradnje brane na Nilu, a ni Ruanda i DR Kongo nisu bili u ratu okončanom u Vašingtonu, već su tamo samo potpisali sporazum o obustavljanju podrške Ruande delovanju bandi na kongoanskom tlu.

Indija je takođe umanjila ulogu SAD u okončanju svog kratkog sukoba s Pakistanom, piše BBC.

Ipak, privreda SAD i pristupačnost robe i usluga građanima SAD su bile ključne teme govora Trampa koji je netačne tvrdnje izneo i o ilegalnoj imigraciji.

Rekao je da je prethodna vlada SAD „stvorila visoke cene, a naša ih brzo okončava“, ali, piše BBC, cene u SAD i dalje rastu.

Tramp je naveo spisak namirnica, uključujući govedinu, tvrdeći da njena cena „koja je bila veoma visoka, počinje značajno da pada“. Ipak, primećuje BBC, cene govedine su tokom mandata Trampa porasle za 15 odsto.

Trampova politika je jedan uzrok inflacije, procenili su ekonomisti Univerziteta Harvard koji su izračunali da su Trampove carine 2025. godine podigle ukupnu stopu inflacije potrošačkih cena u SAD (u odnosu na to gde bi inače bila) za oko 0,92 procentna poena u januaru.

„Benzin… je sada ispod 2,30 dolara po galonu u većini država, a na nekim mestima 1,99 dolara po galonu“, kazao je Tramp, ali 24. februara prosečna cena galona motornog benzina u SAD je 2,95 dolara, po podacima Automobilskog udruženja (AAA).

Tramp je rekao da „više Amerikanaca danas radi nego ikada u istoriji naše zemlje“, ali, mada je po podacima Američkog zavoda za statistiku rada (BLS) u januaru bilo zaposleno više od 158 miliona ljudi – što jeste najveća zabeležena brojka, najveći je i broj stanovnika SAD – sada ih je više od 342 miliona.

Uz to, procenat zaposlenih u SAD bio je 59,8% u januaru ove godine, što je manje, mada neznatno, od 60,1% u januaru 2025. godine kada je Trampov prethodnik Džozef Bajden napustio funkciju.

Pod Trampom je čak porasla stopa nezaposlenosti – sa 4,1% u decembru 2024. (Bajdenov poslednji pun mesec na funkciji) na 4,3% u januaru 2026. godine.

„Za 12 meseci sam u svetu izdejstvovao obaveze da će više od 18 biliona dolara stići u SAD“, kazao je Tramp, ali ne postoje javno dostupni dokazi koji podržavaju toliko veliki broj, piše BBC.

Veb-sajt Bele kuće prati „nova ulaganja u američku proizvodnju, tehnologiju i infrastrukturu“ gde je najnoviji ukupan iznos – ažuriran prošle noći – je 9,7 biliona dolara što je i dalje velika cifra, ali upola manja nego što predsednik tvrdi.

Tramp je u govoru u Kongresu SAD rekao da je „varanje rašireno na našim izborima“ i pozvao poslanike da prihvate strože zahteve za identifikaciju birača da bi „sprečili ilegalne strance da glasaju“.

Međutim, piše BBC, nema dokaza o „raširenoj“ prevari birača na američkim izborima, pogotovo ne takvih, koje čine stranci.

Ukupno je 1.620 dokazanih slučajeva izbornih prevara širom SAD zabeleženo u bazi podataka konzervativnog tink-tenka The Heritage Foundation i to na svim izborima za više od četriri decenije – od 1982. godine.

„U proteklih devet meseci, nula ilegalnih stranaca je primljeno u Sjedinjene Države“, kazao je Tramp što je, piše BBC, tačno samo ako je mislio na pritvorene migrante koji su ilegano prešli u SAD.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS) je početkom ovog meseca objavilo se da „deveti mesec uzastopno američka Granična patrola nije pustila nijednog ilegalnog stranca u Sjedinjene Države“, ali Granična patrola i dalje beleži nekoliko hiljada ilegalnih prelazaka svakog meseca i pod Trampom, a najnoviji podaci pokazuju 6.070 hapšenja na jugozapadnoj granici u januaru 2026. godine.

Ipak, to je značajan pad u odnosu na isti period pre dve godine pod bivšim predsednikom Bajdenom: u januaru 2024. zabeleženo je 124.215 hapšenja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com