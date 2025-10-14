BBC: Suzana Vasiljević nikada nije bila zaposlena kod nas

Povodom izjave savetnice predsednika Srbije Suzane Vasiljević da je izmišljala vesti iz lične koristi radeći za BBC, iz britanskog javnog servisa naveli su da ona nikada tamo nije bila zaposlena.

Vasiljević je na jednoj televiziji govorila o tome kako sprečiti širenje dezinformacija i rekla kako su 2000. godine, kada je, kako je navela, radila kao novinar za BBC, izmislili rat u Crnoj Gori i to da bi bili tri meseca na Svetom Stefanu.

„Ja sam radila u medijima svojevremeno. Mi smo izmišljali priče. Izmislili smo rat u Crnoj Gori, odnosno mogućnost da će Milošević 2000. godine, pred te njegove poslednje izbore, napasti Crnu Goru to jest Mila Đukanovića zbog toga što je Milo okrenuo leđa, da bi bili tri meseca na Svetom Stefanu“, rekla je Vasiljević.

Iz BBC-ja su u odgovoru za N1 naveli da ne znaju o čemu se radi.

„Ne prepoznajemo tu referencu na naše izveštavanje. BBC je najpouzdaniji svetski medijski servis i posvećeni smo tačnom, nezavisnom i nepristrasnom izveštavanju za publiku širom sveta“, naveli su u odgovoru.

Naglasili su da Vasiljević nikada nije bila zaposlena na BBC-ju, ali da je radila kao frilenser, poslednji put za britanski javni servis 2012. godine.

