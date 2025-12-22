BBC: U Engleskoj zemlja progutala kanal

U britanskom okrugu Šropšir policija je danas proglasila „veliki incident“ jer se prošle noći „otvorila zemlja“ (sinkhole) i progutala deo rečnog kanala sa sve vodom od koje nema ni traga.

Na slikama i snimcima koje je objavio Bi-Bi-Si (BBC), vidi se nekoliko brodića koji su ili upali u rupu ili ostali na suvom.

Niko nije stradao, jer ljudi koji žive na brodovima kažu da su se „neobični zvuci“ čuli pre no što se „otvorila zemlja“.

„Zvuci su postali toliko jaki da su ljudi znali da moraju napuste svoje plovila“, rekao je jedan svedok za BBC.

Jedna svedokinja događaja je kazala da je „oko 4:20 sati jutros osetila da nešto nije u redu – činilo se kao da je vodena struja tačno ispod broda, čulo se i klokotanje, zvučalo je zaista neobično“.

Voda je otekla iz kanala i u okolna polja, a deo kanala koji je „otišao u podzemlje“ je od ostalog kanalskog toka s obe strane izolovan zatvaranjem prevodnica za brodiće na branama.

(Beta)

