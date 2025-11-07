Bečić (SNS) o navodnim snajperistima: Moguće da je uključen kavački klan

Predsednik Odbora Skupštine Srbije za kontrolu službi bezbednosti i poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Igor Bečić izjavio je danas, govoreći o navodnoj dvojici snajperista za kojima više od nedelju dana tragaju srpske službe, da se u obaveštajnim krugovima „ne isključuje mogućnost da su u planiranje i logistiku uključeni pripadnici ‘kavačkog klana'“.

Bečić je za televiziju Pink rekao da su pripadnici tog klana i ranije označavani „kao učesnici u planovima atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića“.

„Informacije do kojih se došlo ukazuju da je reč o ozbiljnoj i dobro organizovanoj operaciji iza koje mogu stajati strukture koje već duže vreme pokušavaju da unesu haos u Srbiju i sruše ustavni poredak“, naveo je on.

Cilj navodnih snajperista, prema njegovoj oceni je dvostruki – „ili direktan napad na predsednika Srbije, ili izazivanje oružanog incidenta tokom protesta i blokada, čime bi se izazvao talas panike“.

„Ja sam i pre nekoliko dana govorio da su iz nekih kriminalnih krugova postojale informacije da može doći do incidenata na nekima od protesta, sve to da se država pokaže kao krivac. Takav scenario bi bio uvod u pokušaj destabilizacije, po modelu Majdana, po kom bi se politički i bezbednosni sistem pokušao srušiti iznutra“, naveo je Bečić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedeljak da je u Srbiji prethodnih dana i nedelja bilo različitih bezbednosno-obaveštajnih podataka „koji nisu naivni“, o kojima nisu obaveštavali javnost, tvrdeći da su u Beograd stigla „dvojica snajperista“, ali ne precizirajući ko bi mogao da bude meta.

„Mi trenutno u Beogradu jurimo dvojicu snajperista za koje znamo da se nalaze u gradu i već tri dana ne možemo da ih pronađemo. Nadam se da ćemo uspeti. Ko su i kako mete – videćemo. Ali znamo da su stigli, znamo i odakle novac, verujem da će nadležne službe uspeti to da reše“, rekao je Vučić tada za televiziju Prva.

