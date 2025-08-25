Bećirović i Komšić stopirali predlog Cvijanović o Nobelovoj nagradi za Trampa

Bošnjački i hrvatski član Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH), Denis Bećirović i Željko Komšić, danas su osujetili inicijativu srpske članice Željke Cvijanović da to telo nominuje predsednika SAD Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

Predlog Cvijanović nije uvršten u dnevni red današnje sednice Predsedništva BiH jer su Bećirović i Komšić bili uzdržani prilikom glasanja, javio je sarajevski portal Raport.

Obrazlažući tu inicijativu, Cvijanović je ranije navela da je Tramp tokom drugog mandata u Beloj kući, koji je započeo 20. januara, značajno doprineo stabilizaciji međunarodnih odnosa i smanjenju brojnih kriza širom sveta, zahvaljujući „diplomatskom angažmanu i ličnom autoritetu“.

Prethodna američka administracija, na čelu sa predsednikom Džozefom Bajdenom, stavila je Željku Cvijanović na „crnu listu“, uz obrazloženje da podriva Dejtonski sporazum. Uz isto obrazloženje, sankcije Cvijanović je uvela i Velika Britanija.

(Beta)

