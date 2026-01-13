Bečki aerodrom Švehat zatvoren zbog ledene kiše

Bečki aerodrom Švehat zatvoren je jutros zbog ledene kiše, usled koje su otkazani letovi i preusmereni avioni sa destinacijom Beč.

Aerodrom će biti zatvoren najmanje do 11 časova.

„Polazimo od toga da će ovakva situacija potrajati do oko 11 časova“, rekao je portparol aerodroma Peter Kleman agenciji APA.

Na svim pistama se oformio sloj leda, koji, kako je dodao, odmah nakon odleđivanja, ponovo nastaje.

Kleman je dodao da se intenzivno radi na ponovnom uspostavljanju letova.

Pozvao je putnike da se informišu o svojim letovima i da oni kojima je let otkazan ne dolaze na aerodrom.

Letovi za Beč iz Minhena, Frankfurta, Kelna i Venecije, ali i Kine, Japana, Francuske preusmereni su.

Jutarnji letovi za Beograd su odloženi.

(Beta)

