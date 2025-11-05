Bekerat: Reforme u Srbiji značajno usporene, iako su neki dobri koraci napravljeni

Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat je izjavio da se tempo reformi u Srbiji značajno usporio, „iako su neki dobri koraci napravljeni“.

„Izveštaj naglašava jasne korake kako da se napreduje i, iako su neki dobri koraci napravljeni, tempo reformi je značajno usporio“, izjavio je Bekerat na primopredaji izveštaja Delegacije EU o napretku Srbije Nacionalnom konventu.

„Mi delimo isti cilj, da primimo Srbiju u Evropsku uniju. EU već preduzima korake kako bi se spremila za nove članice“, dodao je on.

Bekerat je rekao da EU ceni stav da je članstvo Srbije u EU strateški cilj, ali da je vreme da se „izjave potkrepe konkretnim akcijama“.

„Srbija nastavlja da govori da je pristupanje EU njen strateški cilj i EU te izjave shvata ozbiljno. Sada je vreme da se takve izjave potkrepe konkretnim akcijama“, rekao je Bekerat.

„Ove reforme o kojima ima reči u izveštaju ne treba implementirati zato što to traži Brisel, već zato što će one koristiti običnim građanima Srbije i poboljšati njihove živote“, dodao je on.

Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Bojana Selaković ocenila je da građani koji poslednjih godinu dana protestuju, traže „ono što Srbija nije uradila u procesu evropskih integracija“.

„Danas hiljade građana Srbije protestuju tražeći ono što Srbija nije uradila u procesu evropskih integracija. Stavljajući na prvo mesto korupciju, odgovornost institucija, podelu vlasti slobodno i nezavisno pravosuđe, a trakođe i slobodne medije“, rekla je Selaković.

Ona je dodala da se kriza u Srbiji svakim danom produbljuje.

„Nažalost kriza koja naše društvo pogađa u zadnjih godinu dana nakon tragičnog slučaja pada nadstrešnice u Novom Sadu svakog dana se produbljuje. Polarizacija kao njena posledica dovodi do toga da imamo problem sa poverenjem i to parališe sve aspekte našeg društva, pa samim tim i proces evropskih integracija“, rekla je Selaković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com