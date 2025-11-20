Bela kuća: Američki mirovni plan je dobar i za Ukrajinu i Rusiju

Najnoviji mirovni plan koji su predložile SAD je „dobar i za Ukrajinu i za Rusiju“, izjavila je večeras portparolka Bele kuće Karolajn Livit (Karoline Leavitt).

„Predsednik (Donald Tramp) podržava ovaj plan. To je dobar plan i za Rusiju i za Ukrajinu i verujemo da je prihvatljiv za obe strane“, rekla je portparolka povodom izveštaja medija da plan prvenstveno udvoljava Moskvi.

„Administracija razgovara podjednako sa obe strane“, naglasila je ona.

Portparolka je rekla da su specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i ministar spoljnih poslova Marko Rubio (Marco) „diskretno radili mesec dana“ na tom planu da bi „razumeli šta bi dve države bile spremne da urade da bi postigle trajni mir“.

Kabinet predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog je danas objavio da je on zvanično dobio nacrt plana SAD koji bi, „po američkoj proceni, mogao da oživi diplomatiju“, preneo je kabinet na Telegramu.

Kabinet je najavio da Zelenski planira da „u narednim danima“ razgovara s Trampom o „dostupnim diplomatskim opcijama i ključnim tačkama neophodnim za mir“.

Visoki zvaničnik je za agenciju AFP pod uslovom da mu se ne objavi ime, rekao da je Ukrajina dobila predlog SAD za okončanje više od tri godine trajanja sukoba. Rekao je da plan predviđa priznavanje ruskog osvajanja 20 osaro teritorije Ukrajine, smanjenje ukrajinske vojske i njeno odustajanje od oružja dugog dometa.

(Beta)

