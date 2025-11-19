Bela kuća ostala pri stavu da je Tramp s pravom nazvao jednu novinarku prasicom

Bela kuća saopštila je danas da je američki predsednik Donald Tramp (Trump) nazvao jednu novinarku „prasicom“ (piggy) jer je ona sama tražila probleme.

„Ako tražite probleme, naći ćete ih“, navela je Bela kuća nakon što je Tramp nazvao novinarku pogrdnim imenom u predsedničkom avionu Air Fore One, što je seksistička opaska koja je izazvala negodovanje.

„Ta novinarka se ponašala na način koji nije bio ni prikladan ni profesionalan prema svojim kolegama u avionu. Ako tražite probleme, naći ćete ih“, rekao je neimenovani zvaničnik Bele kuće.

Međutim, način na koji se novinarka Ketrin Lusi (Catherine Lucey) iz američke novinske agencije Blumberg (Bloomerg) suočila sa Trampom u petak u avionu nije bio neuobičajen.

Kada američki predsednik odgovara na pitanja, bilo u avionu ili u Ovalnom kabinetu, novinari se uvek takmiče za njegovu pažnju, podižući glas i ponekad prekidajući jedni druge.

To se dogodilo tokom ove razmene. Tramp, koji je, kao i obično, došao da provede nekoliko minuta u pres salonu aviona dobio je pitanja o aferi Džefrija Epstajn (Jeffrey Epstein), u koju je njegova administracija upletena već nekoliko meseci.

Tramp je odgovorio vidljivo iznerviran, da ne zna ništa o seksualnim zločinima finansijera kojeg je poznavao dugi niz godina i koji je izvršio samoubistvo u zatvoru pre suđenja.

Tada je novinarka Blumberga pokušala da pritisne predsednika pitanjem o njegovom odbijanju da objavi istražne dokumente.

Prekinuo ju je, nagnuo se prema njoj, pokazao prstom na nju i uzviknuo: „Tišina, tišina, prasice!“.

Tramp od povratka na vlasti imao je niz verbalnih napada na novinare koji predstavljaju medije koje smatra neprijateljskim.

Američki predsednik je u utorak za novinarku Ej Bi Si njuza (ABC News) Meri Brus (Mary Bruce) rekao da je odvratna osoba i da njena medijska kuća širi lažne informacije.

Novinarka je postavila pitanje o potencijalnim sukobima interesa u Saudijskoj Arabiji i skandalu sa Džefrijem Epštajnom dok se američki predsednik sastajao sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom u Ovalnom kabinetu.

(Beta)

