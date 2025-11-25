Bela kuća: Potrebno još razgovora s Ukrajinom i Rusijom, postignut ogroman napredak

Bela kuća je danas saopštila da su potrebni dodatni razgovori sa Ukrajinom i Rusijom da bi se „rešilo nekoliko osetljivih, ali ne i nepremostivih detalja“ sporazuma o miru, uz tvrdnju da je u pregovorima već postignut „ogroman napredak“.

„Prošle nedelje SAD su ostvarile ogroman napredak ka sporazumu o miru time što su i Ukrajinu i Rusiju dovele za pregovarački sto. Ostaje da se reši nekoliko osetljivih, ali ne i nepremostivih detalja koji će zahtevati dodatne razgovore Ukrajine, Rusije i SAD“, napisala je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit na mreži Iks.

Više američkih medija javilo je danas, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, da su Ukrajinci „prihvatili mirovni sporazum“.

U jeku je intenzivna diplomatska aktivnost od kada su se u nedelju u Ženevi sastale američka, evropska i ukrajinska delegacija, a Amerikanci i Ukrajinci sastavili novu, kraću i doteranu verziju okvira za mirovni sporazum.

Predsednik SAD Donald Tramp prvobitno je odredio četvrtak, 27. novembar, kao rok da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odgovori na njegov plan koji je najpre ocenjen kao vrlo povoljan za Rusiju.

Po sekretaru Saveta Ukrajine za bezbednost Rustemu Umerovu, Kijev se sada nada organizovanju sastanka Zelenskog u SAD što pre, još ovog meseca, da se finalizuju preostale faze i postigne sporazum s predsednikom Trampom.

Američki sekretar za Kopnenu vojsku Den Driskol otišao je u Abu Dabi da se sastane s delegacijom Rusije gde razgovori održani sinoć i danas „idu dobro i optimisti smo“, rekao je potpukovnik Džef Tolbert.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com