Bela kuća: U toku potpuno uništenje iranskog režima

Bela kuća saopštila je da je u toku potpuno uništenje "iranskog terorističkog režima", zahvaljujući izraelsko-američkoj bombardovanju.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit (Caroline Leavitt) izjavila je novinarima da će Iran „platiti za svoje zločine“.

„Što se tiče Španije, mislim da su u utorak glasno i jasno čuli poruku predsednika Donalda Trampa (Trump) i, koliko razumem, u poslednjih nekoliko sati su se složili da sarađuju sa američkom vojskom“, rekla je portparolka Bela Kuća.

Tramp je u utorak zapretio da će obustaviti trgovinu sa Španijom, jer zemlja i dalje odbija da dozvoli Amerikancima da koriste vojne baze u Andaluziji za izvođenje napada na Iran.

Španski premijer Pedro Sančes (Sanchez) izjavio je danas da se njegova zemlja protivi ratu u Iranu.

„Španija je protiv ove katastrofe. Smatramo da vlade postoje da poboljšaju živote ljudi, da pruže rešenja za probleme, a ne da pogoršavaju živote ljudi“, napisao je Sančes na društvenoj mreži Iks (X).

Portparolka Bele kuće rekla je da Tramp namerava da ceremoniji dočeka i primopredaje tela šest američkih vojnika poginulih od početka američko-izraelskih vazdušnih napada na Iran, započetih 28. februara.

Datum te ceremonije još nije utvrđen.

(Beta)

