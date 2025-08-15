Belgijska organizacija promoviše donaciju organa u video igrama

Belgijska neprofitna organizacija pokrenula je kampanju „Virtuelni donori“ kako bi podigla svest o donaciji organa putem popularnih video igara kao što su Majnkraft, Fortnajt i Baldurs gejt 3.

U modovima igre „Virtuelni donori“, igrači koji su eliminisani u igri mogu da daju dodatni život za do osam prijatelja, što odražava činjenicu da jedan donor može da spase osam ljudi. Igrači koji se registruju kao donori imaju besplatan pristup tim modovima igre.

Inicijativa podstiče igrače da se formalno registruju kao donori, jer belgijski sistem predviđa mogućnost odustajanja od donacije.

Taj sistem podrazumeva da se svi građani smatraju dobrovoljnim donorima organa, osim ako eksplicitno ne prijave da ne pristaju na to.

Grupa „Re-born to be Alive“ navodi da je registracija ipak ključna, jer članovi porodice i dalje mogu da blokiraju donaciju u emotivnim trenucima ako su želje pokojnika nejasne, prenosi agencija Belga.

„Registracija nije formalnost već odgovornost. Želimo da dopremo do mlađe publike kroz iskustva koja govore njihov jezik“, rekla je osnivačica grupe Stefani Kojstermans.

Šef Belgijskog društva za transplantaciju Erik Hoste kazao je da „jasan, registrovan izbor daje mir porodicama, ubrzava medicinske odluke i spasava živote“.

U Belgiji trenutno 1.470 ljudi čeka transplantaciju koja bi im spasila život.

„Gejmeri stalno gube živote, ali samo u pikselima. Želeli smo da taj poznati trenutak pretvorimo u nešto što je važno izvan ekrana“, rekla je Kojstermans.

(Beta)

