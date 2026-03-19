Belorusija po dogovoru sa SAD oslobodila 250 političkih zatvorenika, do sada najveći broj

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je danas naredio oslobađanje 250 političkih zatvorenika što je najveći broj do sada, po dogovoru s Vašingtonom koji je Belorusiji ukinuo neke od sankcija.

Lukašenko je zatvorenike pomilovao nakon sastanka sa Džonom Koulom specijalnim izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa.

Koul je izjavio da je oslobađanje zatvorenika „značajna humanitarna prekretnica“ i dokaz Trampove „posvećenosti direktnoj, tvrdokornoj diplomatiji“.

Koul je izjavio da će SAD ukinuti sankcije dvema beloruskim državnim bankama i Ministarstvu finansija, kao i vodećim beloruskim proizvođačima kalijumskog đubriva.

Liderka beloruske opozicije koja se nalazi u egzilu, Svetlana Tihanovskaja, pozdravila je oslobađanje zatvorenika izahvalila Trampu i njegovim zvaničnicima zbog „neumornih napora“ da to postignu i „spasavaju živote“.

U decembru,prethodni put kada su se američki zvaničnici sastali s Lukašenkom, Vašington je objavio ublažavanje sankcija beloruskim proizvođačima kalijumskog đubriva, a Minsk je zauzvrat oslobodio 123 zatvorenika i poslao ih u Ukrajinu i Litvaniju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com