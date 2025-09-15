Beloruski dron iznad predsedničke rezidencije u Varšavi

Poljske službe neutralisale su dron koji se kretao iznad zgrada poljske vlade, između ostalog i Belvedera koji poljski predsednici povremeno koriste kao rezidenciju, saopštio je premijer Donald Tusk.

„Služba obezbeđenja države neutralizovala je dron koji se kretao iznad zgrada vlade i Belvedera. Uhapšena su dvojica državljana Belorusije. Policija je povela istragu incidenta“, objavio je Tusk na mreži Iks.

Prošle sedmice u poljski vazdušni prostor upalo je 19 ruskih dronova, deo iz Ukrajine deo sa teritorije Belorusije, što su potvrdile i beloruske vlasti jer su obavestile te noći poljske vlasti da preko njene teritorije ka Poljskoj lete strani dronovi.

(Beta)

