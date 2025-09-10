Benksijev mural sudije koji tuče demonstranta uklonjen sa zida suda u Londonu

Benksijevo umetničko delo na zidu suda u Londonu – sudija tuče demonstranta, moralo je da nestane.

Za razliku od drugih provokativnih dela tog neuhvatljivog umetnika koja se ponekad kradu ili pažljivo uklanjaju i izlažu u galerijama ili prodaju na aukcijama za milione, njegov najnoviji mural je u sredu izbrisan.

Crteš sprejom preko šablona koji prikazuje demonstranta koji leži na zemlji držeći krvlju isprskan plakat dok ga čekićem udara sudija s tradicionalnom perikom i s crnim ogrtačem, uklonjen je sa zida znamenitog Kraljevskog suda pravde.

Nalog za uklanjanje došao je od šefa suda jer 143 godine stara zgrada u viktorijanskom stilu neogotike mora da zadrži svoj prvobitni karakter zbog svog istorijskog značaja, rekao je portparol.

Londonska policija je saopštila da istražuje prijavu da je crtže bio krivično delo nanošenja štete.

Delo se pojavilo u ponedeljak i brzo je zaklonjeno pošto je Benksi objavio fotografiju na Instagramu, što je njegov uobičajeni metod potvrđivanja da su radovi njegovi.

Umetnik, koji nikada nije otkrio svoj identitet, poznat je po kritikovanju politike prema migrantima i rata.

Iako crtež na zgradi Suda nije otvoreno ukazivao na neki događaj ili cilj, neki aktivisti su ga videli kao komentar na zabranu grupe Palestinska akcija koju je uvela Vlada Velike Britanije proglasivši je terorističkom zbog upada u vazduhoplovnu bazu i oštećivanja vojnih aviona.

U subotu je 900 ljudi uhapšeno na protestu u Londonu koji je osporavao tu zabranu.

U zgradi na kojoj je bio crtež su Apelacioni i Viši sud koji su razmatrali žalbe Palestinske akcije na tu zabranu. Apelacione sudije su prvobitno odbile zahtev te organizacije da uopšte podnese žalbu, ali je sudija Višeg suda potom dozvolio da se nastavi postupak, iako Vlada osporava tu odluku.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com