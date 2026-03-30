Benzini u Severnoj Makedoniji sutra jeftiniji za pet do šest dinara po litru

Maksimalna maloprodajna cena benzina u Severnoj Makedoniji od sutra će biti niža za 2,5 do tri denara (pet do šest dinara) po litru, dok će cena dizela ostati ista, odlučila je Regulatorna komisija za energetiku.

Kako se navodi u odluci RKE (erc.org.mk), nova maksimalna maloprodajna cena „eurosupera BS-95“ na pumpama u Severnoj Makedoniji od ponoći će biti 84 denara po litru (160 dinara), „eurosupera BS-98“ 85,5 denara (163 dinara), a litra „evrodizela BS“ i ove sedmice će biti 95,5 denara (182 dinara).

Maksimalna maloprodajna cena ekstra lakog ulja za grejanje (EL-1) povećava se za pola denara i iznosiće 92,5 denara po litru (176 dinara), a maloprodajna cena mazuta se smanjuje za 0,663 denara po kilogramu i iznosiće 50,41 denara (96 dinara).

(Beta)

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