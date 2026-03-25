Beograd: CLS zahteva hitnu sanaciju prolaza Bezistan

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) pozvao je danas gradsku sekretarku za inspekciju Sonju Božović Podunavac da hitno naloži sanaciju prolaza Bezistan u centru Beograda.

„Ne sme se čekati da se prolaz sam uruši ili da neko strada da bi gradska inspekcija radila svoj posao“, poručili su iz CLS u saopštenju.

Istakli su da, čak i ukoliko gradska uprava nije sposobna da dobije saglasnost svih privatnih vlasnika za radove na tom prostoru, postoje jasna ovlašćenja sekretarijata da naloži i izvede hitne intervencije, a da trošak naknadno bude refundiran gradu na teret vlasnika.

„Bezistan je samo jedan od primera urbanističkog i komunalnog haosa koji vlada u Beogradu, a za koji je najodgovorniji prvi čovek grada i njegova sekretarka za inspekciju. Neka rade svoj posao, ili neka se sklone“, naveli su iz CLS.

(Beta)

