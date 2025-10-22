Beograd: Lokalizovan požar kod Parlamenta, vatrogasci iznose stvari iz šatora

Požar koji je danas zahvatio nekoliko šatora u kojima borave pristalicie vlasti kod Skupštine Srbije je lokalizovan a vatrogasci su, oko 10.50 sati, i dalje na terenu i iznose stvari iz njih.

Vatrogasna vozila ne mogu da priđu mestu izbijanja vatre zbog ograde i stubića a parkirana su u blizini obližnje zgrade Pošte, javio je reporter agenciije Beta.

Iz pojedinih šatora i dalje izlazi dim a vatrogasci iz njih iznose stvari.

U Ministarstvu unutrašanjih poslova je agenciji Beta rečeno da je dojava u požaru primljena u 10.17 i da su vatrogasci odmah upućeni na teren te da su lokalizovali vatru.

U MUP-u su dodali ii da su ekipe i dalje na terenu i da rade na dogašivanju.

Ispred Doma Narodne skupštine Srbije, od marta se nalazi improvizovani kamp sa petnaestak šatora s pristalicama vlasti, a prilaz Trgu Nikole Pašića, ispred zgrade parlamenta je onemogućen metalnim ogradama i betonskim barijerama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com