Beograd menja Plan generalne regulacije, svi javni prostori se mogu prodati investitorima

Beograd priprema izmenu Plana generalne regulacije koji bi javno zemljište i ključne gradske prostore lako mogao prevesti u privatno vlasništvo, dok bi škole, parkovi i infrastruktura izgubili javnu namenu i postali dostupni investitorima, piše portal Birn.rs.

U senci političkih potresa, protesta i lex specialisa za objekte i područje Generalštaba, ispod radara je prošao poziv na rani javni uvid izmena Plana generalne regulacije (PGR), objavljen 6. novembra na zvaničnom sajtu Grada Beograda.

Ukoliko predložene izmene budu usvojene, one će drastično promeniti režim zaštite javnih površina i omogućiti njihovu prenamenu u komercijalne, stambene ili privredne sadržaje.

Javnost ima mogućnost da se izjasni o predlogu do 27. novembra.

Iz nacrta izmena PGR-a vidi se da bi taj dokument bukvalno mogao da precrta dosadašnju mapu javnih površina: prostori koji su do juče, bar zakonski, bili zagarantovani kao zajednički, mogli bi preko noći da postanu slobodni za komercijalne projekte, i ti delovi grada otvoreni za planove privilegovanih investitora, naveo je Birn.

Pojedini eksperti smatraju da bi takve promene PGR-a mogle da utiču i na promenu namene objekata u zoni obuhvaćenoj autentičnim tumačenjem lex specialisa za Generalštab, u kojoj ima čak petnaest objekata sa statusom kulturnog dobra.

Kada se zna da lex specialis, odnosno njegovo autentično tumačenje, uklanja zaštitu svojstva kulturnog dobra sa šireg prostora u administrativnom centru prestonice oko Generalštaba, a predložene izmene PGR-a istovremeno omogućavaju ukidanje javne namene gradskih prostora, teško je ne primetiti da se sve to dešava u istom trenutku, piše portal.

Bivša zamenica direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kultura Estela Radonjić Živkov smatra da sve to nije slučajnost.

„Odmah sam to pomislila, jer oni sada praktično omogućavaju da se objekti javne namene menjaju kroz Plan detaljne regulacije, što je neverovatan skandal. U toj zoni ima petnaest objekata, od kojih je, mislim, dvanaest u javnoj nameni, crkva verovatno nije, a za još poneki nisam sigurna. Ali sve ostalo jeste. I zato, ako izmene PGR-a budu usvojene, svaki od tih objekata može bez problema da dobije sasvim drugu namenu“, rekla je Radonjić Živkov.

Plan generalne regulacije određuje osnovnu namenu prostora na širem području grada i postavlja okvirna pravila razvoja, koja niži planovi moraju da poštuju.

Njegova funkcija je da ograniči i usmeri lokalno planiranje, kako bi se obezbedila kontrola nad time šta se može graditi i gde. Predložene izmene PGR-a narušavaju tu logiku, jer bi omogućile da se planovima na lokalnom nivou praktično odredi bilo kakva namena, bez obaveze poštovanja osnovnih pravila, ukazao je Birn.

(Beta)

