Beograd obeležava 81. godišnjicu oslobođenja u Drugom svetskom ratu

U Beogradu će danas biti obeležena 81. godišnjica oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, u znak sećanja na 20. oktobar 1944. godine kada su završene višednevne borbe u kojima su poginule hiljade pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ), sovjetske Crvene armije i civila.

Kako je saopšteno iz uprave grada, manifestacija „Dani Moskve u Beogradu“ počeće u 10 časova dočekom ruske delegacije u Starom dvoru, gde će biti potpisan sporazum između dva grada.

Delegacije će nakon potpisivanja dokumenta položiti venac na „Spomenik oslobodiocima Beograda“, a u popodnevnim satima u hotelu „Kraun plaza“ biće održan poslovni forum „Beograd – Moskva: nove poslovne mogućnosti“.

Ministarka za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski položiće venac u 11 časova na Groblju oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu.

Oslobođenjem Beograda okončano je 1.287 dana nemačke okupacije, a Beograd je, uz delimično Pariz, bio jedini glavni grad u Evropi u čijem je oslobađanju sa armijama velikih sila ravnopravno učestvovala regularna nacionalna vojska.

Po istorijskim izvorima, u borbama za Beograd poginulo je nešto manje od 3.000 boraca NOVJ i oko 1.000 crvenoarmejaca, dok je oko 14.500 vojnika ranjeno.

Nemačke snage imale su oko 15.000 poginulih i oko 9.000 zarobljenih.

Beograd je oslobođenje dočekao u ruševinama – od bombardovanja fašističke Nemačke 6. aprila 1941. godine, čime je počeo nenajavljeni rat u Kraljevini Jugoslaviji, do bombardovanja savezničkih snaga tokom 1944. godine kada je vazdušnim udarima u aprilu, maju, junu, julu i poslednji put u septembru napadana nemačka infrastruktura, ali je stradao i veliki broj civila i civilnih objekata.

(Beta)

