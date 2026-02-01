Beograd: Odbornici Kreni-Promeni donirali medicinsku opremu za dečja hematoonkološka odeljenja

Beogradski odbornici pokreta Kreni-Promeni donirali su deo svojih odborničkih naknada za nabavku medicinske opreme namenjene dečjim hematoonkološkim odeljenjima u Srbiji, saopštila je Marina Pavlić, izvršna direktorka pokreta Kreni-Promeni.

Sredstva su usmerena ka Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac i Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, gde se leče deca obolela od teških hematoloških i onkoloških bolesti.

Kako je saopšteno, prikupljena sredstva iskorišćena su isključivo za kupovinu medicinske opreme koja se koristi u svakodnevnom radu ovih odeljenja, sa ciljem unapređenja bezbednosti i kvaliteta terapije.

Na Odeljenju hematoonkologije Klinike za pedijatriju UKC Kragujevac doniran je grejač krvi, dok su Odeljenju hematologije i onkologije Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj ulici u Beogradu donirane dve infuzione pumpe sa brojačima kapi.

Iz pokreta Kreni-Promeni poručili su da ova donacija predstavlja izraz solidarnosti i društvene odgovornosti, uz uverenje da javne funkcije treba da budu u službi građana, posebno onih kojima je pomoć najpotrebnija.

(Beta)

