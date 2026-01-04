Beograd ostaje: Ostavka gradonačelnika Šapića smesta zbog kolapsa saobraćaja u Beogradu

U saopštenju su ocenili da je javni gradski prevoz danas „potpuno kapitulirao“ i zatražili hitan raskid ugovora sa privatnim prevoznicima.

„Beogradske komunalne službe su i u januaru 2026. godine ponovo ‘iznenadili’ sneg i zimski uslovi, zbog čega je grad nemoguć za život: saobraćaj je u kolapsu, a javni gradski prevoz je potpuno kapitulirao. Snimci i fotografije koje se od jutros dele na društvenim mrežama jasno pokazuju da je gradska uprava, na čelu sa Aleksandrom Šapićem, potpuno nesposobna“, ocenila je mreža aktivista.

Pozvali su zborove građane i druge aktiviste da se „udruže i jasno zatraže momentanu ostavku gradske uprave i raskid ugovora sa privatnim prevoznicima“.

„Beograđani, zarobljeni u saobraćajnom haosu, nikada očiglednije nisu osećali posledice nesposobne, nestručne i interesno povezane gradske vlasti kao na početku 2026. godine. Gradska imovina je devastirana, javni sistemi urušeni, a kvalitet života građana sveden ispod granice dostojanstva — kao direktna posledica sistemske pljačke i privrednog kriminala“, stoji u saopštenju mreže „Beograd ostaje“.

(Beta)

