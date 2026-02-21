Beograd: Protest zaposlenih u pravosuđu zbog Mrdićevih zakona

U Beogradu je danas oko 14 časova kod Generalštaba počeo protestni skup sudija, tužilaca i advokata "Marš za pravosuđe" zbog nedavno donetih pravosudnih zakona kojima se, kako organizatori protesta tvrde, ugrožava nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva.

Radovan Lazić iz Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu ocenio je da u Srbiji vlada bezakonje i da je cilj novih pravosudnih zakona, čiji je predlagač poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, izuzimanje od odgovornosti predstavnika vlasti.

„Kada su delovi pravosuđa osetili puls društva i počeli sa neselektivnom primenom zakona, javni funkcioneri su počeli da vređaju sudije i tužioce“, kazao je Lazić.

Po njegovim rečima, pravosuđe se tek delimično otrglo od „zagrljaja izvršne vlasti“, ali još uvek nije slobodno.

Aleksandar Jovanović iz Osnovnog suda u Novom Pazaru kazao je da su novi zakoni doneti bez javne rasprave i uz kršenje drugih zakona te pozvao sve sudije da se pobune i ne ćute.

Predsednik Advokatske komore Beograda Vladimir Prijović ocenio je da o pravima sudija i tužilaca ne mogu da odlučuju „oni koji se o pravo nisu ni očešali“.

On je kazao da se nada da vlast neće uspeti od sudije i tužilaca da napravi „lojaliste“ i da će advokati braniti predstavnike sudske grane vlasti i pružiti im podršku.

Prijović je kazao da je pozvan u ponedeljak da prisustvuje „kvazi tribini“ Drušva sudija Srbije na kojoj će govoriti predsednica parlamenta Ana Brnabić i predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov.

„Da su me pozvali da budem panelista, vrlo rado bih se odazvao i rekao im šta mislim, ali oni su me pozvali da budem u publici i slušam šta će ćaci da kažu“, rekao je predsednik Advokatske komore Beograda.

Kolona građana je krenula u protestnu šetnju od Generalštaba do Tužilaštva za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici, a na čelu kolone okupljeni nose veliki transparent „Marš za pravosuđe“ i zastave Srbije.

Organizatori protesta su Sindikat sudske vlasti, Udruženje tužilaca Srbije, Odbrana struke i Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS.

(Beta)

