Beograd: Sinoć sletela dva aviona Er Srbije kojima je iz Rijada evakuisano 289 osoba

Dva aviona nacionalne kompanije Er Srbija kojima je iz Rijada evakuisano 289 osoba, sletela su sinoć u Beograd, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Iz Rijada za Beograd oba aviona su poletela u isto vreme i bezbedno na aerodrom „Nikola Tesla“ sletela sa ukupno 289 putnika, uključujući 18 beba, naveli su iz ministarstva u saopštenju.

„Cele noći je trajala evakuacija naših građana iz Bahreina, Kuvajta i Katara kopnenim putem preko granice sa Saudijskom Arabijom i te procedure su prošle dobro, brzo i efikasno zahvaljujući razgovorima koje je prethodnih dana ministar spoljnih poslova Marko Đurić obavio sa ministrima spoljnih poslova ovih država, tako da tu nije bilo većih problema“, rekao je državni sekretar u ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović.

Kako su istakli iz ministarstva, osim državljana Srbije, evakuisani su i državljani Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Rumunije, Velike Britanije i Egipta.

(Beta)

