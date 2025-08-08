Beograd: Studenti krenuli u protestnu šetnju ka zgradi BIA

Studenti u blokadi organizovali su večeras protestnu šetnju do zgrade Bezbednosno-informativne agencije u znak podrške studentkinji iz Crne Gore Heleni Strugar, koja studira u Beogradu, a kojoj je nedavno zabranjeno da uđe u Srbiju, piše portal N1.

Protest „Za Helenu“ organizovan je ispred Pravnog fakulteta, a okupljeni su potom krenuli u šetnju. Oni nose veliki transparent „Pravnici hoće pravdu“.

Kako piše N1, Heleni Strugar je u aprilu, kada je probala da iz Crne Gore uđe u Srbiju, uručeno rešenje da ne može to da uradi jer predstavlja „opasnost po bezbednost“.

Njeni advokati pokušali su da ospore tu odluku u više navrata, ali su sve žalbe odbačene.

(Beta)

