Beograd u pokretu: Dočeka Nove godine neće biti zbog prazne gradske kase, a ne zbog bezbednosti

Predstavnik te organizacije Ivan Komarica je pitao čemu služi Beogradska služba bezbednosti, za koju, kako je naveo, građani svake godine izdvajaju stotine miliona dinara, ako Grad nije u stanju da obezbedi jedan javni događaj.
“Ili gradska vlast nema kontrolu nad sopstvenim sistemom bezbednosti, ili se novac građana troši bez ikakvog efekta. U oba slučaja odgovornost je isključivo na gradskoj vlasti”, izjavio je Komarica, piše u saopenju na sajtu organizacije.
Ocenjeno je i da grad koji nema kapacitet da organizuje uobičajeni doček Nove godine, nema kapacitet ni da odgovorno upravlja budžetom građana.
