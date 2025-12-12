Beograd u pokretu: Dočeka Nove godine neće biti zbog prazne gradske kase, a ne zbog bezbednosti

Organizacija Beograd u pokretu je danas ocenila da dočeka Nove godine neće biti na ulicama glavnog grada zbog „prazne kase, a ne zbog bezbednosnih razloga“ kako je rekao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić koga je ta organizacija pozvala da podnese ostavku jer „očigledno da više nema ni kapacitet, ni legitimitet da vodi grad“.

Predstavnik te organizacije Ivan Komarica je pitao čemu služi Beogradska služba bezbednosti, za koju, kako je naveo, građani svake godine izdvajaju stotine miliona dinara, ako Grad nije u stanju da obezbedi jedan javni događaj.

“Ili gradska vlast nema kontrolu nad sopstvenim sistemom bezbednosti, ili se novac građana troši bez ikakvog efekta. U oba slučaja odgovornost je isključivo na gradskoj vlasti”, izjavio je Komarica, piše u saopenju na sajtu organizacije.

Ocenjeno je i da grad koji nema kapacitet da organizuje uobičajeni doček Nove godine, nema kapacitet ni da odgovorno upravlja budžetom građana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com