Beograd u pokretu: Grad nije blokiran zbog snega, već zbog nesposobnosti gradske vlasti

Organizacija Beograd u pokretu ocenila je da Beograd nije blokiran zbog snega, već zbog nesposobnosti gradske vlasti da na vreme aktivira sve raspoložive kapacitete i obezbedi normalno funkcionisanje grada.

Izvršni direktor te organizacije Nikola Radin ukazao je da je sneg bio najavljen, ali da je „organizacija izostala“.

„Beograd sa više od 2.500 kilometara ulica i puteva nije paralisan vremenskim uslovima, već lošim upravljanjem. Nedopustivo je prebacivati odgovornost na zaposlene u komunalnom sistemu koji rade na granici izdržljivosti, često po deset, 12 i više sati dnevno. Ti ljudi nisu uzrok problema – oni su jedini deo sistema koji funkcioniše“, naveo je Radin u saopštenju.

Ocenio je da odgovornost snose donosioci odluka, Gradska uprava i gradonačelnik, koji „ni ovog puta nisu bili na terenu niti su pokazali sposobnost da upravljaju gradom kada je to najpotrebnije“.

(Beta)

