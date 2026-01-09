Beograd u pokretu: Grad nije blokiran zbog snega, već zbog nesposobnosti gradske vlasti

Izvršni direktor te organizacije Nikola Radin ukazao je da je sneg bio najavljen, ali da je „organizacija izostala“.
„Beograd sa više od 2.500 kilometara ulica i puteva nije paralisan vremenskim uslovima, već lošim upravljanjem. Nedopustivo je prebacivati odgovornost na zaposlene u komunalnom sistemu koji rade na granici izdržljivosti, često po deset, 12 i više sati dnevno. Ti ljudi nisu uzrok problema – oni su jedini deo sistema koji funkcioniše“, naveo je Radin u saopštenju.
Ocenio je da odgovornost snose donosioci odluka, Gradska uprava i gradonačelnik, koji „ni ovog puta nisu bili na terenu niti su pokazali sposobnost da upravljaju gradom kada je to najpotrebnije“.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com