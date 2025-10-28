Beograd u pokretu: Grad planira da oprosti više od milijardu dinara dobiti pojedinim preduzećima

Organizacija Beograd u pokretu saopštila je danas da će Skupština grada Beograda na predstojećoj sednici razmatrati odluke kojima se tri javna preduzeća – Gradska čistoća, Infostan tehnologije i Parking servis – oslobađaju obaveze da uplate ostvarenu dobit u gradski budžet.

Prema materijalima pripremljenim za sednicu, ova preduzeća su tokom 2024. godine ostvarila ukupnu dobit veću od milijardu dinara i to Gradska čistoća – 268.395.823 dinara, Infostan tehnologije – 395.728.093 dinara i Parking servis – 362.684.791 dinar, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da gradska vlast predlaže da 85 odsto dobiti ostane preduzećima za „investicije“, a preostalih 15 odsto kao neraspoređena dobit.

Kako poručuju iz Beograda u pokretu, time se Grad Beograd odriče više od milijardu dinara javnog novca, dok istovremeno povećava zaduženja i podiže cene komunalnih usluga.

Iz te organizacije naglašavaju da su javna preduzeća, prema Zakonu o javnim preduzećima dužna da 85 odsto ostvarene dobiti uplate osnivaču, u ovom slučaju Gradu Beogradu.

„Ovakva odluka otvara pitanje opravdanosti i transparentnosti trošenja novca Beograđana. Svaki dinar javne dobiti mora biti usmeren u korist građana i razvoja grada“, zaključili su iz organizacije Beograd u pokretu.

(Beta)

