Beograd u pokretu: Inspekciju u GSP, da se ispitaju gume na autobusima

 –  

Organizacija Beograd u pokretu zatražila je danas od nadležnih inspekcija da izvrše vanrednu kontrolu ispravnosti guma na autobusima Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP), zbog, kako su naveli, bezbednosti putnika i vozača kada sneg ponovo bude padao.

Foto: Beta

„Svedoci smo da je već sa prvim padavinama gradski prevoz bio paralisan, da autobusi nisu mogli da savladaju ni najmanje uspone, što jasno ukazuje na ozbiljne propuste u održavanju vozila. Ovo nije pitanje vremenskih uslova, već sistemskog nemara, lošeg upravljanja i potpunog odsustva kontrole“, naveli su iz te organizacije.

Zatražili su da se hitno utvrdi i odgovornost, da se odgovorni smene i kazne i da se obezbedi da nijedno vozilo gradskog prevoza ne učestvuje u saobraćaju ako ne ispunjava osnovne bezbednosne standarde.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com