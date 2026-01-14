Beograd u pokretu: Inspekciju u GSP, da se ispitaju gume na autobusima

„Svedoci smo da je već sa prvim padavinama gradski prevoz bio paralisan, da autobusi nisu mogli da savladaju ni najmanje uspone, što jasno ukazuje na ozbiljne propuste u održavanju vozila. Ovo nije pitanje vremenskih uslova, već sistemskog nemara, lošeg upravljanja i potpunog odsustva kontrole“, naveli su iz te organizacije.
Zatražili su da se hitno utvrdi i odgovornost, da se odgovorni smene i kazne i da se obezbedi da nijedno vozilo gradskog prevoza ne učestvuje u saobraćaju ako ne ispunjava osnovne bezbednosne standarde.
(Beta)
