Beograd u pokretu: Komunalni radnici mesecima bez solidarne pomoći, grad krši zakon

Organizacija Beograd u pokretu ocenila je da gradska vlast u Beogradu „mesecima ignoriše svoje obaveze“, jer zaposlenima u komunalnom sistemu grada još uvek nije isplatila solidarnu pomoć u iznosu od 41.800 dinara.

Ta organizacija je u saopštenju navela da je u komunalnom sistemu u Beogradu više od 20.000 zaposlenih, kao i da je ta vrsta pomoći propisana zakonom i važećim kolektivnim ugovorom.

„Neisplaćivanje solidarne pomoći pokazuje praznu gradsku kasu i da se finansijama Beograda upravlja neodgovorno. Dok se novac troši na sporne projekte i pogrešne prioritete, zaposleni u komunalnom sistemu ostaju uskraćeni za pravo koje im pripada“, dodaje se u saopštenju.

Beograd u pokretu smatra da zaposleni u komunalnom sistemu ne smeju da budu „taoci lošeg upravljanja i političke neodgovornosti“, zbog čega je ta organizacija zatražila poštovanje zakona i kolektivnog ugovora, odnosno hitnu isplatu solidarne pomoći.

(Beta)

