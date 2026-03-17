Beograd u pokretu: Tramvaj dvojka neće biti ukinuta, niti skraćena

Organizacija Beograd u pokretu saopštila je danas da, prema informacijama do kojih su došli, tramvajska linija 2 neće biti ukinuta, niti skraćena.

„Ovakav epilog predstavlja veliku pobedu građana Beograda i dokaz da se upornim javnim pritiskom mogu zaustaviti loše odluke gradske uprave“, naveli su iz organizacije u saopštenju.

Podsetili su da su u avgustu prošle godine predali peticiju protiv ukidanja „dvojke“ koju je potpisalo više od 20.000 ljudi.

„Peticija je jasno pokazala koliko je ‘dvojka’ važna za svakodnevni život Beograđana i za identitet grada“, naveli su u saopštenju.

Iz organizacije Beograd u pokretu istakli su da će pažljivo pratiti sve dalje poteze grada kada je reč o javnom prevozu i trasi tog tramvaja

(Beta)

