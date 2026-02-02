Beograd: Uhapšeno dvoje stranih državljana, pripremali ubistvo u ugostiteljskom objektu na Senjaku

Beogradska policija uhapsila je dvoje stranih državljana zbog sumnje da su pripremali ubistvo u ugostiteljskom objektu u naselju Senjak, saopšteno je danas.

Uhapšeni su C.N. (26) i S.G. (28) zbog sumnje da su 31. januara hteli da izvrše krivično delo teško ubistvo.

„Policija je u blizini ugostiteljskog objekta, pronašla pištolj za koji se sumnja da je C.N. posedovao i koji je planirao da upotrebi prilikom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo, te je protiv njega podneta i krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija“, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com