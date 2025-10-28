Beograđani dočekali prvu grupu novopazarskih studenata koji pešače za Novi Sad

Grupa studenata i građana iz Novog Pazara koja pet dana pešači štafetno, stigla je večeras oko 20.15 u Beograd, a više stotina građana dočekalo ih je kod kružnog toka Trošarina u beogradskoj opštini Voždovac, javlja izveštač Bete.

Preko hiljadu građana je grupu studenata, koja je danas pešačila od Mladenovca, dočekalo u špaliru sa osveženjem, zapaljenim bakljama i vatrometom, uz glasne ovacije i uzvike „Pumpaj“.

Studenti iz Novog Pazara i građani Beograda koji su ih dočekali, zasadili su 16 sadnica u znak prijateljstva Beograda i Novog Pazara.

Studentkinja Selma Kolašinac izjavila je za Betu „da je doček fenomenalan a šlag na torti je sađenje sadnica prijateljstva između Beograda (Voždovca) i Novog Pazara“.

„To je veoma bitno i simbolično zbog sećanja na žrtve a i zbog borbe za pravdu i za sistem koji je funkcionalan za sve građane“, dodala je ona.

Ta grupa je pre pet dana pošla iz Novog Pazara, u štafetno pešačenje u etapama od po 20-ak kilometara do Novog Sada, gde 1. novembra planiraju da prisustvuju komemorativnom skupu povodom godinu dana od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, kada je poginulo 16 osoba, a jedna teško povređena.

U Beograd bi večeras trebalo da stigne još jedna grupa novopazarskih studenata, koja je pre 13 dana započela pešačenje dugo 400 kilometara, a doček za njih će oko 21 čas biti organizovan kod tržnog centra „Ada mol“.

Štafetna grupa je krenula prema Petoj beogradskoj gimnaziji koju blokiraju njeni učenici i traže ostavku direktora i vraćanja otpuštenih profesora.

Obe grupe, prema ranijim najavama, trebalo bi sada da stignu do Studentskog trga u centru grada, gde će njihovo pešačenje za danas biti zvanično završeno.

Studenti su istakli da imaju tri cilja – odavanje pošte žrtvama nadstrešnice, podizanje svesti o nesrećnom stanju u Gazi i promociju ideje o reintegraciji Bošnjaka.

(Beta)

