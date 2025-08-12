Beograđani palili sveće i ostavljali cveće u znak sećanja na Gabi Novak, Arsena i Matiju Dedića

Nekoliko stotina Beograđana upalilo je večeras sveće i ostavilo cveće kod Terazijske česme u centru grada, u znak sećanja na čuvenu jugoslovensku i hrvatsku muzičarku Gabi Novak (1936-2025), koja je u ponedeljak preminula u 90. godini.

Skup kod Terazijske česme održava se i u znak sećanja na njenog supruga, takođe poznatog muzičara Arsena Dedića (1938-2015) i njihovog sina, kompozitora i pijanistu Matiju Dedića (1973-2025) koji je preminuo pre dva meseca.

Organizator događaja, predstavnik nevladine organizacije „Koraci“ Marko Oljača naveo je u pozivu na društvenim mrežama naveo je da su Dedići bili „čitav svemir lirskog utočišta za sve nas, čineći jedno veliko srce koje nikada neće prestati kucati – jer su bili veći i od sebe i nas i Jugoslavije“.

„Njihovim odlaskom se završila jedna epoha, ali nije svet koji su stvarali – onaj lepši i bolji svet koji ne sme postati nostalgija već život“, naveo je Oljača u pozivu na skup, sa kog Dedićima žele da pošalju „makar isto onoliko ljubavi i lepote kojom su oni nas obasipali“.

(Beta)

