Beogradske elektrane: Deo korisnika bez grejanja, otklanjaju se problemi

Deo korisnika na grejnom području Novi Beograd, Dunav, Konjarnik, Voždovac i Cerak trenutno ima prekid u isporuci toplotne energije, navodi su današnjem izveštaju „Beogradskih elektrana“.

Bez grejanja zbog kvara su lokali u ulici Jurija Gagarina 14 na Novom Beogradu, piše na sajtu tog preduzeća i precizira da je kvar na instalacijama u garaži, pa njegovo otklanjanje nije u nadležnosti „Beogradskih elektrana“.

Zbog kvara na unutrašnjim grejnim instalacijama grejanje nemaju stanari u ulici Kneza Miloša 67, a zbog radova u toplotnoj predajnoj stanici bez isporuke toplotne energije su stanari u ulici Vojvode Milenka 4.

Grejanja nema, zbog kvara na sekundarnom delu instalacije u poslovnom prostoru u ulici Emilijana Joksimovića 4, a zbog radova u toplotnoj predajnoj stanici ni u Bilećkoj 27.

U Vranjskoj 29 grejanja nema zbog prekida u snabdevanju zgrade električnom energijom dok je u ulici Omorika 2 u toku otklanjanje kvara na vodovodnim instalacijama.

(Beta)

