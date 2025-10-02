Beogradske elektrane objavile da su počele s grejenjem, apel građanima da imaju strpljenje

Beogradske elektrane objavile su danas da su počele sa isporukom toplotne energije u svim delovima grada.

U saopštenju na svom sajtu su naveli da svi toplotni izvori – 15 toplana i 16 kotlarnica – isporučuju toplotnu energiju.

Zamolili su građane da u prvim danima isporuke imaju strpljenja i da prijavljuju samo curenja vode iz instalacija i negrejanje celih zgrada.

„Te vrste kvarova je moguće prijaviti isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11“, te apelovali da to čine upravnici stambenih zajednica ili predsednici kućnih saveta.

