Beogradski vodovod: Sutra bez vode delovi Starog grada, Vračara i Surčina

Beogradski vodovovod je najavio da će zbog radova sutra, 16. oktobra, ostati delovi Starog grada, Vračara i Surčin

U opštini Stari grad, bez vode će biti potrošači u delu Bulevara despota Stefana, od Milana Kašanina do Ulice vojvode Dobrnjca od 8.00 do 20.00 i u delu Ulice Dunavski kej, od broja 1 do broja 23, od 8.30 do 18.00.

Bez vode, u opštini Vračar će biti Gročanska ulica od 8.00 do 18.00 a u Surčinu potrošači u naselju Jakovo od 9.00 do 20.00, preneo je Beoinfo.

(Beta)

