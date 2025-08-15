Beogradsko pozorište Teatrijum otkazuje planiranu sezonu zbog ‘nasilja nad studentima’

Pozorište Teatrijum iz Beograda saopštilo je da zbog „brutalnog nasilja“ nad studentima i građanima, neće realizovati planiranu sezonu posvećenu studentskim predstavama.

U saopštenju su naveli da umetničko delovanje „ne bi bilo ni moralno ni odgovorno dok traje brutalno nasilje nad studentima i građanima“.

„Prebijanja, hapšenja i zastrašivanja mladih ljudi predstavljaju direktan udar na osnovna ljudska prava i slobode i zaslužuju najoštriju osudu. Izražavamo punu solidarnost sa studentima i građanima koji se dostojanstveno i hrabro bore protiv nepravde i represije. Hvala vam na razumevanju. Vidimo se na ulici“, stoji u saopštenju pozorišta Tetraijum.

