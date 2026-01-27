Beriša: Nedopustivo postavljanje plakata s imenima i fotografijama članova Senata Univerziteta

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša pozvao je danas nadležne da ispitaju slučaj postavljanja plakata sa fotografijama i imenima članova Senata Univerziteta u Novom Sadu po ulicama tog grada, i da „preduzmu mere u skladu sa zakonom radi zaštite prava i bezbednosti građana“.

Beriša je tu akciju osudio kao „nedopustivo targetiranje pojedinaca koje produbljuje podele u društvu i doprinosi stvaranju atmosfere netrpeljivosti“.

„Svaki pokušaj javnog prozivanja članova akademske zajednice na način koji može dovesti do ugrožavanja njihove lične bezbednosti predstavlja direktan udar na osnovna ljudska prava. Kritika je legitimna, ali javno obeležavanje ljudi imenom i prezimenom, uz njihovu fotografiju, izlazi iz okvira poštovanja osnovnih ljudskih prava i može ugroziti njihovu bezbednost i dostojanstvo“, naveo je ministar a preneo njegov kabinet.

Juče su u centru Novog Sada i u univerzitetskom kampusu postavljeni plakati sa imenima i fotografijama članova Senata Univerziteta u tom gradu, uz pitanje „Kako ste glasali?“ i poruku „Odgovornost“ a akcija je sprovedena u znak podrške profesorki Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut.

Senat Univerziteta u Novom Sadu nije izglasao njen izbor u zvanje redovne profesorke, nakon čega je ostala bez posla.

(Beta)

