Berlin: Panda blizanci Leni i Loti proslavljaju prvi rođendan

Berlinski panda blizanci proslavili su svoj prvi rođendan sa zamrznutim povrćem i svećom napravljenom od bambusa.

Dve ženke rođene su u berlinskom zoološkom vrtu 22. avgusta prošle godine i svaka je dobila kinesko i nemačko ime. Meng Hao i Meng Tian su poznatije kao Leni i Loti, kao podsećanje na Marlenu Ditrih koja je iz Berlina i okruga Šarlotenburg u nemačkom glavnom gradu.

Danas su se mladunci igrali sa velikom crvenom drvenom figurom. Dati su im i „ledeni klikeri“ od soka cvekle i šargarepe.

Pande koje su imale manje od po 200 grama na rođenju sada su teške po oko 21 kilogram.

Njihovi čuvari već primećuju razlike u karakteru, kažu da je Loti smelija, dok je Leni često opuštenija.

To je drugi par gigantskih pandi rođenih u Nemačkoj.

Prvi par su bila njihova starija braća Meng Sijang i Meng Juan, koji su postali poznatiji po nemačkim imenima Pit i Pol. Oni su rođeni u avgustu 2019. i bili su glavna atrakcija u Berlinu, sve dok nisu prebačeni u Kinu krajem 2023. godine, što je bilo dogovoreno na samom početku, ali odloženo zbog pandemije kovida.

Svi su mladunci majke Meng Meng i oca Diao Ćinga, koji su stigli u Berlin 2017. godine.

(Beta)

